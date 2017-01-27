Открыто уголовное производство по факту смерти годовалого ребёнка от ожогов

14:14 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники полиции открыли уголовное производство в отношении 33-летней жительницы Беляевского района, ребенок которой умер от полученных ожогов кипятком, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в полицию поступило сообщение от дежурного врача Беляевской центральной районной больницы о том, что в отделение была доставлена девочка 2015 года рождения с диагнозом: инфекционные ожоги передней поверхности тела, сепсис. Из Беляевской ЦРБ потерпевшую с матерью госпитализировали в ожоговый центр г. Одессы, где через 5 дней ребенок умер.

В ходе установления всех обстоятельств происшествия выяснилось, что женщина находилась дома на кухне со своими пятью детьми. Самая младшая дочь потянулась к чайнику с кипятком и опрокинула его на себя. Мать две недели пыталась самостоятельно лечить дочь в домашних условиях, а когда поняла, что ребенку становится только хуже — обратилась к врачам.

В ходе проверки установлено, что многодетная семья считается благополучной, положительно характеризуется односельчанами и на учете у служб не значится.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) Уголовного кодекса Украины, а по факту смерти девочки открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.