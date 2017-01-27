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Весной планируется сдача 9-этажного дома под жильё для измаильских пограничников
13:43 / 01.02.2017
ОДЕССА, 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вр. и. о. начальника Измаильского пограничного отряда, полковник Максим Лесюкевич сообщил, что весной планируется сдача 9-этажного дома под служебное жильё для военнослужащих отряда и их семей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом он сообщил на пресс-конференции 31 января.
«На сегодняшний день набор на контрактную службу в погранотряд продолжается... Измаильский пограничник-контрактник имеет полный социальный пакет и достойную зарплату», — рассказал М. Лесюкевич, отметив, что требования к кандидатам: мужчины в возрасте 18-40 лет, с образованием не ниже среднего, по состоянию здоровья годные к службе.
Минимальная зарплата предусмотрена в размере 7 тыс. грн.
«На весну планируется сдача 9-этажного дома под служебное жильё для военнослужащих и их семей», — добавил М. Лесюкевич.
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