Женщина и малолетний мальчик, пострадавшие на пожаре в Федосеевке, отправлены на лечение в Киев

17:38 / 18.01.2017

ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из Одессы в столицу отправлены женщина и её малолетний сын, пострадавшие при пожаре в с. Федосеевка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что 14 января в одном из домов в с. Федосеевка, произошел пожар, в результате которого пострадали 25-летняя женщина и двое ее малолетних детей — 4 и 6 лет. Все они в тяжелом состоянии были госпитализированы в медучреждения.

При поддержке волонтёров и руководства ГУНП Одесской области удалось собрать лекарства, необходимые для лечения женщины и ее детей. В результате, благодаря помощи многих неравнодушных граждан, на сегодняшний день состояние пострадавших врачам удалось стабилизировать.

В связи с этим, врачами ожогового отделения Одесского областного клинического медицинского центра было принято решение о необходимости транспортировки пострадавших в огне женщины и мальчика в г. Киев — на более высокий уровень оказания медицинской помощи при ожоговой травме.

Девочка остается на лечении в Одессе.

Полицейские обеспечили машинам скорой помощи сопровождение в столичное медучреждение.