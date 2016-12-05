Патрульная полиция считает главным достижением года разгрузку Екатерининской для проезда

16:22 / 28.12.2016

ОДЕССА, 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Патрульная полиция Одессы считает одним из своих главных достижений в 2016 году разгрузку улицы Екатерининской для свободного проезда транспорта, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 28 декабря, в ходе пресс-конференции сообщил начальник сектора безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции Алексей Бернатович.

По его словам, если раньше проезд по участку Екатерининской от Пантелеймоновской до Новощепного ряда мог занимать около получаса, то теперь осуществляется за две минуты. Начальник сектора назвал это главным достижением патрульной полиции в 2016 году.

А. Бернатович добавил, что патрульная полиция продолжает регулировать дорожное движение в местах проведения ремонтных работ или массовых мероприятий.

Начальник Управления патрульной полиции в г. Одессе Михаил Билецкий, в свою очередь, отметил, что большинство случаев ДТП вызваны вождением в состоянии алкогольного опьянения, и в очередной раз призвал водителей не садиться за руль, если они выпили.