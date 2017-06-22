«Одесский регион будет с хорошим урожаем», — Мнение

14:05 / 07.08.2017

ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Рекорд урожайности прошлого года не повторим, но с хорошим урожаем будем», — считает губернатор Одесской области Максим Степанов, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом он заявил сегодня, 7 августа, в ходе брифинга после аппаратного совещания в ОГА.

Перспективы урожая зерновых в 2017 году М. Степанов оценивает, как хорошие.

«На сегодняшний день собрано 2 млн.800 тыс. тонн зерновых, — рассказал М. Степанов в ходе брифинга, — Те 4 млн. и 400 тыс. тонн, которые были в прошлом году мы не преодолеем вследствие похолодания и стихийных погодных явлений на стадии созревания урожая, но мы надеемся на лучшее. Во всяком случаи, по урожайности приближаемся к 40 центнерам с гектара. Это хороший показатель», — отметил руководитель области.