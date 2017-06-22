«Одесский областной архив не может пополнить свои фонды», — Лилия Белоусова

12:50 / 07.08.2017

ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Здание областного архива не имеет возможности принять на хранение необходимые документы в связи с отсутствием условий хранения, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 7 августа, сообщила в.и.о. директора Государственного архива Одесской области Лилия Белоусова на расширенном аппаратном совещании в ОГА.

Все существующие проектно-сметные документации на строительство нового здания архива уже морально устарели, считает Л.Белоусова. Поскольку архив — это целый комплекс, где должны в надлежащих условиях храниться документы, а также быть выставочный и кинозал, парковка для автомобилей и пункт общепита. Всего этого в старых проектах нет, а на создание нового стоимостью 12 тыс. грн. пока не выделены средства из облбюджета.

«В течение последних 30 лет наш архив и вовсе не пополняется. Нам необходимо принять большое количество документов из Бессарабии. И только из Измаила — более 2 тыс. церковных книг, — рассказала Л. Белоусова, — если мы это сделаем, у нас, вообще, не останется места. Напомню, что помещение под архив должно быть площадью не менее 12 тыс. квадратных метров. Мы не должны ютиться, как сейчас», — подчеркнула руководитель.

Л.Белоусова также предложила отдать под работу областного архива здания, которые простаивают без ремонта и без какой-либо жизнедеятельности. В частности, на ул. Пироговской, 23, где ранее также располагался архивный комплекс.