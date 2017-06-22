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«Муниципальные пляжи на сегодня работают без нареканий», — Мнение
15:15 / 28.07.2017

ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Все 17 пляжей КП «Побережье Одессы» работают в штатном режиме и пользуются большим спросом у многочисленных отдыхающих, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сегодня, 28 июля, сообщил начальник управления инженерной защиты территории города и развития побережья, начальник отдела инженерной защиты территории и развития побережья Одесского горсовета Виталий Парфёнов.

По словам В. Парфёнова, все 17 пляжей, которые находятся в коммунальной собственности, работают в штатном режиме, «без нареканий и жалоб отдыхающих».

«Передача некоторых пляжных территорий из рук арендаторов в коммунальную собственность не нарушила их нормальное функционирование. В частности, 4 тыс. 100 метров территории пляжа в Отраде, от которых 3 года назад отказался арендатор, работают по принципу 30% с предоставлением платных услуг и 70% — общего бесплатного пользования, — заверил чиновник. — Но это не значит, что на «бесплатной» части не ведётся уборка территории или забор проб морской воды санитарными службами. Результаты анализов морской воды публикуются еженедельно. В последний месяц, вообще, не было никаких нареканий. Все пляжи заполнены отдыхающими», — отметил В.Парфёнов.

Напомним, что в муниципальной собственности находится 16 пляжей, 17-й — сплошная береговая линия Лузановки. На всём протяжении побережья расположено ещё около 20 пляжей, на аренду которых заключены договора между городскими властями и частниками.

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