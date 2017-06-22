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«Одесские ВУЗы готовы к вступительной кампании» , — мнение
12:07 / 14.07.2017
ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские вузы готовы к вступительной кампании на 100%, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 14 июля, в интервью нашему агентству сообщил председатель Совета ректоров, ректор Одесского Государственного экологического университета Одессы Сергей Степаненко.
Как заявил С. Степаненко: «Вузы на 100% подготовились ко вступительной кампании. Но есть существенные проблемы с новой системой регистрации абитуриентов, введенной МОН.
Госзаказа пока нет — обещают сегодня на заседании КМУ утвердить. Если удастся это сделать, то мы надеемся увидеть его [госзаказ ] на выходных. Но сейчас госзаказ важен только для магистров (четкие цифры для каждого вуза), а для поступления на бакалавра у каждого вуза есть минимальный и максимальный объем приема. И все зависит от предпочтений абитуриента — куда он подаст заявления с высокими приоритетами», — отметил учёный.
Напомним, что вступительная кампания в украинские вузы стартовала 12 июля. После чего, абитуриенты массово бросились подавать документы в вузы через свои электронные кабинеты. В первый час работы систему нагрузили более 15 тысяч потенциальных студентов. Как следствие, она не выдержала и дала сбой.
В Минобразования объяснили, что это произошло из-за значительной интенсивности запросов. И успокоили — проблему устранят. Абитуриентам посоветовали не спешить, ведь вступительная кампания продлится до 26 июля. Поэтому все успеют подать документы.
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