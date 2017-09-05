Эсминец ВМС Италии «Луиджи Дурнад де ла Пенне» до 7 сентября проводит у себя на борту экскурсии для одесситов

16:10 / 05.09.2017

ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — До 7 сентября у 15 причала на Одесском морвокзале пришвартован флагман итальянских ВМС «Луиджи Дурнад де ла Пенне», на котором проходят экскурсии для всех желающих, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом капитан корабля, капитан первого ранга Фабриццио Рутелли рассказал одесским журналистам сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции, которая состоялась на борту судна.

Он напомнил, что судно зашло в порт вчера, 4 сентября. в Одесском порту пришвартовалось военное судно «Луиджи Дурнад де ла Пенне», которое капитан корабля Фабрицио Руттели назвал .

«За все 25 лет, что судно на плаву, наш корабль участвовал абсолютно во всех антитеррористических и антипиратских операциях, которые происходили в нашем регионе. Это один из самых больших и технически оснащённых эсминцев военного флота Италии» — рассказал капитан.

Как подчеркнул военный атташе Италии в Украине, полковник Клаудио Дери, Корабль оснащён ракетами земля-земля, которые являются ракетами средней дальности. Есть также вертолёт и другое спецснаряжение».

Примечательно, что эсминец «Луиджи Дурнад де ла Пенне» впервые выполняет не боевую задачу, а участвует в учебной программе. На его борту в настоящий момент проходят практику около 30 кадетов ВМС Италии. И, как отметил Чрезвычайный и полномочный посол Италии в Украине Давиде Чечилли, «Уже стало доброй традицией, что в Италии на военных судах ежегодно проходят обучение не менее 4 лучших курсантов украинских высших военно-морских учебных учреждений, которые затем возвращаются на родину, чтобы служить своему народу».

Интересен тот факт, что среди курсантов на борту находится 18 девушек. А среди офицеров самой команды — 21 женщина. По словам капитана, на военных судах Италии женщины служат уже более 20 лет.

Члены команды, будучи в увольнительном, смогут пойти на экскурсию в город, чтобы осмотреть одесские достопримечательности.

«С Одессой у нас очень тесные культурно-исторические связи, ведь многие лидеры итальянского освободительного движения побывали здесь, и я знаю, что в университете имени Мечникова есть Итальянский культурный центр, а также ведётся преподавание итальянского языка. В середине сентября в вашем городе уже завершится фестиваль итальянского барроко. И я уверен, что наши тёплые и дружеские отношения будут только развиваться и крепнуть», — заявил посол Италии.

Эсминец «Луиджи Дуранд де ла Пенне» вышел из Таранто 11 августа, совершил остановку в Пирее, а после выхода из Одессы утром 7 сентября отправится в Варну (Болгария) и Аксазу (Турция). Вернется корабль в Италию в конце сентября.

Заход в акваторию Одесского порта — это запланированная остановка корабля в маршруте учебной практики курсантов 2-го курса Академии ВМС Италии.

На борту корабля находятся 88 курсантов 2-го курса Академии ВМС Италии, которые отрабатывают интенсивную учебную программу по навигации и безопасности морских операций.