Мэр Одессы встретился с представителями Еврокомиссии

17:29 / 17.07.2017

ОДЕССА, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова встретился с представителями Еврокомиссии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

17 июля в одесской мэрии состоялась официальная встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с представителями структурных подразделений Европейской комиссии во главе с господином Василисом Марагосом.

Г-н Марагос является директором отдела Генерального директората по вопросам политики соседства и расширения связей, курирующего страны Восточного партнерства, Армении, Азербайджана и Беларуси.

В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления сотрудничества и уже имеющиеся проекты, которые могут быть реализованы в городе в рамках подписанного и одобренного Европейской комиссией 29 июня 2017 года «Соглашения мэров».

В ходе диалога стороны обсудили вопросы экологии, энергоэффективности и развития туристического потенциала Одессы.

СПРАВКА

Основная цель инициативы «Соглашение мэров» — выполнение взятых на себя обязательств по сокращению выбросов СО2 минимум на 20% благодаря развитию «зеленой экономики» и улучшению качества жизни. Для достижения этой цели Одесским городским советом был разработан и утвержден План действий по устойчивому энергетическому развитию до 2030 года, в который включены 155 проектов на общую сумму 217,7 млн. евро.