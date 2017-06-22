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Мэр Одессы встретился с представителями Еврокомиссии
17:29 / 17.07.2017
ОДЕССА, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова встретился с представителями Еврокомиссии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
17 июля в одесской мэрии состоялась официальная встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с представителями структурных подразделений Европейской комиссии во главе с господином Василисом Марагосом.
Г-н Марагос является директором отдела Генерального директората по вопросам политики соседства и расширения связей, курирующего страны Восточного партнерства, Армении, Азербайджана и Беларуси.
В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления сотрудничества и уже имеющиеся проекты, которые могут быть реализованы в городе в рамках подписанного и одобренного Европейской комиссией 29 июня 2017 года «Соглашения мэров».
В ходе диалога стороны обсудили вопросы экологии, энергоэффективности и развития туристического потенциала Одессы.
СПРАВКА
Основная цель инициативы «Соглашение мэров» — выполнение взятых на себя обязательств по сокращению выбросов СО2 минимум на 20% благодаря развитию «зеленой экономики» и улучшению качества жизни. Для достижения этой цели Одесским городским советом был разработан и утвержден План действий по устойчивому энергетическому развитию до 2030 года, в который включены 155 проектов на общую сумму 217,7 млн. евро.
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