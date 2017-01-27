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Главы МИД Украины, Литвы и Швеции встретились со студентами ОНУ имени Мечникова
13:01 / 15.06.2017
Главы МИД Украины, Литвы и Швеции встретились со студентами ОНУ имени Мечникова

ОДЕССА, 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Министры иностранных дел Украины, Литвы и Швеции посетили с визитом Одесский национальный университет им. Мечникова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 июня, в пресс-службе ОНУ им. Мечникова.

По информации пресс-службы, главы МИД Украины, Литвы и Швеции 14 июня прибыли в Одессу, чтобы принять участие в Днях Литвы. Перед открытием традиционной литовской ярмарки «Казюкас» в одесском Городском саду дипломаты посетили с визитом национальный университет им. Мечникова.

В ходе визита дипломатов в ОНУ ректор вуза Игорь Коваль представил гостям презентацию ведущего университета юга Украины, а министры ответили на вопросы студентов об актуальных тенденциях евроинтеграции.

«Одесса всегда была своеобразным хабом для выдающихся личностей, славящихся своими талантами, умом, чувством юмора и всегда пребывала под комплексным европейским влиянием», — отметил на встрече со студентами ОНУ министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстром, в свою очередь, подчеркнула: «Я надеюсь, вы будете заинтересованы в развитии мультикультурности — важной составляющей, которая позволит выжить в глобализированном мире».

О новых перспективах, в частности, в отношении последипломного образования, рассказал одесским студентам министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс — в ЕС существует активная сеть программ последипломного образования и украинцы сейчас могут активно в них участвовать.

В завершении встречи дипломаты вручили шестерым одесским студентам, победившим в конкурсе шведского посольства на лучший слоган о безвизовом режиме, сертификаты на получение призовых авиабилетов.

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