69-ю годовщину независимости Государства Израиль отметили в Одессе

11:55 / 30.05.2017

ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе прошли торжества по случаю 69-й годовщины независимости Государства Израиль и 50-летия объединения Иерусалима, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, в Зеленом театре в Одессе прошло торжественное мероприятие по случаю празднования 69-й годовщины Независимости Государства Израиль и 50-летия объединения Иерусалима.

После того, как прозвучали гимны Израиля и Украины, представителей дипломатического корпуса и еврейской общины поздравили руководители Одесской области.

«Сегодня Израиль занимает уверенную позицию на геополитической арене. Это высокотехнологичное государство, которое является флагманом в медицине, а также привлекает всех культурной уникальностью и туристическим потенциалом.

В Израиле прошли лечение и реабилитацию десятки украинских солдат, вы делитесь бесценным опытом с украинскими психологами, медиками и волонтерами.

История Государства Израиль является свидетельством того, что стремление народа к независимости и самоопределению является непреодолимым.

Наши народы всегда были дружественными и поддерживали партнерские отношения, ведь нас объединяют торгово-экономические, культурно-гуманитарные, научные, дипломатические связи между нашими странами. А главное — общие цели — свобода и мир», — отметил в своей речи глава облсовета Анатолий Урбанский, и пожелал еврейскому народу мира, благополучия и процветания.