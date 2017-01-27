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69-ю годовщину независимости Государства Израиль отметили в Одессе
11:55 / 30.05.2017
ОДЕССА, 30 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе прошли торжества по случаю 69-й годовщины независимости Государства Израиль и 50-летия объединения Иерусалима, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, в Зеленом театре в Одессе прошло торжественное мероприятие по случаю празднования 69-й годовщины Независимости Государства Израиль и 50-летия объединения Иерусалима.
После того, как прозвучали гимны Израиля и Украины, представителей дипломатического корпуса и еврейской общины поздравили руководители Одесской области.
«Сегодня Израиль занимает уверенную позицию на геополитической арене. Это высокотехнологичное государство, которое является флагманом в медицине, а также привлекает всех культурной уникальностью и туристическим потенциалом.
В Израиле прошли лечение и реабилитацию десятки украинских солдат, вы делитесь бесценным опытом с украинскими психологами, медиками и волонтерами.
История Государства Израиль является свидетельством того, что стремление народа к независимости и самоопределению является непреодолимым.
Наши народы всегда были дружественными и поддерживали партнерские отношения, ведь нас объединяют торгово-экономические, культурно-гуманитарные, научные, дипломатические связи между нашими странами. А главное — общие цели — свобода и мир», — отметил в своей речи глава облсовета Анатолий Урбанский, и пожелал еврейскому народу мира, благополучия и процветания.
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Артём Филипенко
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