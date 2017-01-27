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Председатель облсовета обсудил с польской делегацией вопросы культурного обмена
11:54 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель областного совета Анатолий Урбанский встретился с делегацией Западноморского воеводства (Республика Польша), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, председатель Одесского областного совета провёл встречу встретился с польской делегацией из Западноморского воеводства, в состав которой вошли председатель Совета воеводство Тереза Калина, руководитель отдела культуры и национального наследия Пшемыслав Врага, заместитель директора Львовского исторического музея Тарас Рудько.

Целью пребывания делегации является налаживание взаимоотношений в сфере культуры, в частности сотрудничества между музеями — Одесским художественным и Замком Поморских князей, налаживание культурного обмена между творческими коллективами Одесской области и Польши, популяризации европейского культурного наследия и поисков общих тем в истории двух наших стран .

Участники встречи рассмотрели возможности проведения совместных культурных мероприятий. Также собравшиеся обсудили деятельность польского этнонационального движения и его достижения в Одесской области.

А. Урбанский, в свою очередь, подчеркнул значимость культурных отношений с Республикой Польша и рассказал делегатам о культурном наследии и туристических особенностях Одесской области.

«Одесчине есть чем удивить гостей области. Всегда рады будем обменяться опытом и открыты к сотрудничеству», — отметил глава облсовета.

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Артём Филипенко
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