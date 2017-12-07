Одесская фармацевтическая компания «Интерхим» отметила 25-летний юбилей

16:21 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 11 декабря, исполнилось 25 лет со дня основания фармацевтической компании «Интерхим», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 11 декабря, в ходе празднования 25-летия компании, рассказал генеральный директор «Интерхима», кандидат химических наук Анатолий Редер.

Фармацевтическая компания, специализирующаяся на производстве лекарственных средств и синтезе активных фармацевтических ингредиентов, была основана 11 декабря 1992 года.

«Мы родились и развивались вместе с независимой Украиной. На протяжении двух десятилетий компании удалось создать эффективный комплекс науки и высокотехнологического фармацевтического производства. Мы вышли из академической науки, и всё время нашего существования внедряли её в современное производство», — отметил А. Редер.

«С 2007 года завод по производству лекарств, который был построен с «нулевого цикла», регулярно проходит сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта GMP. Мы изготавливаем лекарства, и делаем это старательно и честно. Мы абсолютно уверены в качестве наших медпрепаратов», — также заявил гендиректор.

Сегодня в честь 25-летнего юбилея в административном здании была открыта мемориальная доска, посвященная трём учёным-химикам с мировыми именами, стоявшими у истоков основания производства и бывшими учителями А. Рейдера — Андрею Гриню, Алексею Богатскому и Николаю Лукъяненко.

СПРАВКА: За 25 лет количество сотрудников компании выросло с 15 до 760 человек, среди которых — 300 специалистов с высшим образованием, в том числе 21 кандидат наук и 5 докторов.

Сегодня «Интерхим» — признанный лидер производства лекарственных средств Украины, на фармацевтическом рынке которой 116 аналогичных производств. Это компания «полного цикла», с конвейера которой выходит более 50 наименований готовой продукции. Продукты химического синтеза экспортируются в такие страны Западной Европы, как Бельгия, Германия, Швейцария и другие. Более 500 химических соединений, синтезированных компанией «Интерхим», используются в США, Канаде и странах ЕС. Главный дистрибьютор химической продукции в Западной Европе — Therma Fisher Scientific (Бельгия).

Только в 2015 году компания «Интерхим» завоевала 1 место по показателям финансово-хозяйственной деятельности и 1 место в категории «инвестиционная привлекательность».