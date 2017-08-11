Одесские виноградари заявляют о сговоре виноделов при закупке сырья

11:43 / 01.09.2017

ОДЕССА, 01 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Виноградари Одесчины заявляют, что украинские виноделы вступили в сговор, предлагая им заниженную цену на сырье, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, 31 августа состоялась встреча главы ОГА Максима Степанова с представителями винодельческой отрасли, поскольку в Одесской области возник конфликт из-за заниженной стоимости закупки винограда. Производители сырья заявили о так называемом «картельном сговоре» виноделов. По словам одесских виноградарей, в этом году им предложили цены на сырье не только ниже, чем в 2016, но ниже себестоимости.

«Нам озвучили цену в районе 6-6,5 гривен за килограмм винограда при себестоимости производства — 6,5-7 гривен! Площади виноградников сокращаются, а объем вина, произведенного в Украине, не уменьшается. И при этом нам дают такую цену за нашу продукцию, вообще ниже нашей рентабельности. Мы будем выкорчевывать виноградники», — отметил представитель виноградарского предприятия Виталий Горбалинский.

Производители, в свою очередь, уверяют, у них ситуация не лучше из-за обвала рынка почти на 50%. На это повлияла и большая часть импортной продукции, реализуемой в Украине. На многих заводах есть остатки виноматериала, поэтому закупать сырье вообще нет смысла.

По словам М. Степанова, сейчас необходимо определить пути решения проблемы и, если необходимо, внести изменения в законодательство.

«Конечно, я даю соответствующие поручения, чтобы мы разработали схемы взаимодействия. Я готов говорить с Президентом и Премьер-министром, чтобы в следующем году ситуацию изменить. Предоставьте мне свое видение решения проблемы. Я обязательно изучу вопрос, как это делается в других странах и что для этого необходимо, чтобы это не противоречило нашему законодательству», — отметил губернатор.

Глава ОГА предложил присылать свои предложения изменений в законодательство о государственном регулировании отрасли и поддержки виноделия, а если действительно имеет место картельный сговор — обращаться в Антимонопольный комитет Украины. Сейчас ни одного такого заявления в ведомство от одесских виноградарей не поступало.