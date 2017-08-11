Фармкомпания «Интерхим» вышла на рынок спортивного питания

16:27 / 16.08.2017

ОДЕССА, 16 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская фармацевтическая компания «Интерхим» вышла на рынок спортивного питания с тремя продуктами: BCAA, креатином и L-карнитином, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 августа, в пресс-службе ОДО «Интерхим».

Как рассказал генеральный директор «Интерхима» Анатолий Редер, новая продукция представлена на рынке под брендом SMARTPIT ®. Основным конкурентным преимуществом продукта на рынке является использование стандартов производства, применяющихся для изготовления фармпрепаратов.

«Мы применяем те же технологические стандарты качества, которые используются при производстве препаратов. Такое решение позволит задать высокую планку качества на рынке, так как сегодня в Украине, крайне редко можно найти спортивное питание, которое бы производилось по стандартам GMP. Также мы используем для нашей продукции самое лучше сырье из Германии и Швейцарии. Все это гарантирует стабильное фармацевтическое качество для этих биодобавок», — рассказал А. Редер.

Еще одно важное отличие SMARTPIT ® — уникальная для Украины форма выпуска препаратов, которая позволяет четко соблюдать дозировку при использовании спортивного питания и гарантирует максимальную биодоступность. Также компания провела работу по маскировке неприятного вкуса, который обычно имеют биодобавки, так для спортсменов, жевательная BCCA имеет апельсиновый и вишневый вкус, а для креатина и L-карнитина яблока и ананаса.

Производство и контроль качества биодобавок для спортсменов осуществляется в новом лабораторно-производственном корпусе «Интерхима», который был открыт только в 2016 году, на самом современном оборудовании.

По словам А. Редера, «Интерхим» рассчитывает за первый год занять около 10% рынка спортивного питания Украины.

«Сегодня рынок спортивного питания абсолютно непрозрачен. По нашим собственным оценкам около 50% рынка занимают препараты неизвестного происхождения, зачастую ввезенные в Украину серым путем, и как следствие их нельзя считать безопасным продуктом. Мы рассчитываем, что люди, действительно заботящиеся о своем здоровье, отдадут предпочтение продукции, которая произведена из самого лучшего сырья и с соблюдением самых высоких стандартов качества. При этом наши продукты будут все равно дешевле известных импортных аналогов, которые сегодня есть на этом рынке, на 25-40%», — добавил А. Редер.

СПРАВКА: Фармацевтическая компания «Интерхим» – один из ведущих украинских производителей готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Входит в ТОП-10 украинских производителей лекарств. Доля продукции собственного производства достигает 2% общего объема фармрынка страны.

BCAA (Branched-chain amino acids) – комплекс, состоящий из трех незаменимых аминокислот (лейцин, изолейцин, валин), принимающий участие в синтезе белка в организме человека. Субстанция соответствует стандарту качества USP (Фармакопея США). Может применяться при наборе мышечной массы, при похудении, аэробных тренировках. Основным эффектом применения ВСАА является ускорение синтеза белка, которое приводит к увеличению мышечной массы.

Креатин – азотсодержащая карбоновая кислота, которая участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках, источник энергии для мышц во время физических нагрузок. Используется для увеличения силы, мышечной массы и кратковременной анаэробной выносливости с доказанной безопасностью.

L-карнитин – естественное вещество, родственное витаминам группы И. Является транспортером жировой ткани в митохондрии мышц, где при аэробных нагрузках жировая ткань превращается в энергию. Основным эффектом от приема L-карнитин является снижение жировой массы тела, развитие рельефа мышц и похудение.