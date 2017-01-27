«С начала года объём промпроизводства в Одесской области вырос на 8,7%», — губернатор

09:36 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Объём промышленного производства в Одесской области с начала года вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель Одесской ОГА Максим Степанов заявил вчера, 25 апреля, на презентации итогов своей деятельности за 100 дней пребывания в должности руководителя региона.

Губернатор отметил, что с начала 2017 года Одесская область демонстрирует существенный рост показателей реального сектора экономики по сравнению с таким же периодом 2016 года.

Объем промышленного производства вырос на 8,7%, объем грузовых перевозок — на 14,3%, объем выполненных строительных работ — в 1,7 раза, объем розничной торговли — на 4,4%.

Как отметил М. Степанов, «такую же положительную динамику мы видим и в части выполнения государственного, местного и сводного бюджетов в Одесской области в первом квартале этого года. В частности, Государственный бюджет по сравнению с планом перевыполнен на 18,4%, местные бюджеты перевыполнены на 12,2%, сводный бюджет перевыполнен на 16,9%».

Важным для экономики области событий губернатор назвал возобновление работы Одесского припортового завода в городе Южный, к чему, по его словам, приложило значительные усилия руководство области, а также обеспечение предприятий региона государственными заказами.

М. Степанов подчеркнул, что благодаря его личным деловым, дружеским связям сегодня более 30 предприятий региона присоединятся к программе импортозамещения «Укроборонпрома». «Общий объем заказов на этих предприятиях в 2017 году составит 140 млн. грн», — подчеркнул он.

Как заявил губернатор, на сегодняшний день уже сформирована база приоритетных инвестиционных проектов, проведены переговоры с более чем 20 зарубежными и украинскими инвесторами, а также начаты переговоры с зарубежными инвесторами по реализации 8 инвестиционных проектов, стоимостью 200 млн. долларов в отраслях энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры.

По словам председателя Одесской ОГА, за первый квартал 2017 г. поступления от таможни составили 4,8 млрд. грн., что на 1,2 млрд. грн. или на 33% больше плана. И на 58% или на 1,8 млрд. грн. больше, чем за первый квартал 2016 года.

«В марте, вообще, был поставлен рекорд Одесской таможни за все время независимости Украины. Поступления составили более 2,2 млрд. грн. Как видим, для эффективного выполнения таможней своих обязанностей нужны не скандалы и пиар, а слаженная работа органов власти. Поэтому убежден, что такую тенденцию в работе таможни мы будем наблюдать и в дальнейшем», — подчеркнул он.