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Украинско-чешское СП по производству запчастей к тракторам и трамваям может появиться в Одессе
11:42 / 13.01.2017
ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ведутся переговоры с представителями завода «Зетер» (Республика Чехия) о размещении в Одессе производства запчастей к тракторам и трамваям, сообщает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»
Об этом в интервью агентству сообщил генеральный директор исполнительной дирекции Одесской городской ассоциации работодателей Евгений Дрозд.
По его словам, в ходе визита в Одессу правительственно-парламентской делегации из Чехии, который начнётся 23 января, будет рассматриваться вопрос о возможном размещении в Одессе производственных мощностей по выпуску запчастей для тракторов сельхозназначения и трамваев.
Кроме того, будут обсуждаться перспективы создания совместного предприятия по выпуску шин.
«Это позволит, прежде всего, создать новые рабочие места и вернуть на производство квалифицированных специалистов», — подчеркнул Е. Дрозд.
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Сергей Гриневецкий
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