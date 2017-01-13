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Украинско-чешское СП по производству запчастей к тракторам и трамваям может появиться в Одессе
11:42 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ведутся переговоры с представителями завода «Зетер» (Республика Чехия) о размещении в Одессе производства запчастей к тракторам и трамваям, сообщает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом в интервью агентству сообщил генеральный директор исполнительной дирекции Одесской городской ассоциации работодателей Евгений Дрозд.

По его словам, в ходе визита в Одессу правительственно-парламентской делегации из Чехии, который начнётся 23 января, будет рассматриваться вопрос о возможном размещении в Одессе производственных мощностей по выпуску запчастей для тракторов сельхозназначения и трамваев.

Кроме того, будут обсуждаться перспективы создания совместного предприятия по выпуску шин.

«Это позволит, прежде всего, создать новые рабочие места и вернуть на производство квалифицированных специалистов», — подчеркнул Е. Дрозд.

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