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ОПЗ снова приостановил работу
14:41 / 30.12.2016
ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Одесском припортовом заводе принято решение о временной остановке производств и цехов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом говорится в официальном сообщении на сайте предприятия.
В тексте сообщения, в частности, отмечается: «В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК «Нефтегаз Украины», которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК «Нефтегаз Украины» до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода.
В настоящее время АО «ОПЗ», по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период».
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Сергей Гриневецкий
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