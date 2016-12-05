ОПЗ снова приостановил работу

14:41 / 30.12.2016

ОДЕССА, 30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Одесском припортовом заводе принято решение о временной остановке производств и цехов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте предприятия.

В тексте сообщения, в частности, отмечается: «В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК «Нефтегаз Украины», которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК «Нефтегаз Украины» до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода.

В настоящее время АО «ОПЗ», по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период».