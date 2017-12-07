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187 малышей родились на прошедшей неделе в Одессе
17:23 / 11.12.2017
ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На прошедшей неделе в Одессе родились 187 малышей, в том числе одна пара близнецовпередает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 11 декабря, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 187 новорожденных, в том числе одна пара близнецов. Мальчиков родилось 99, девочек — 88.
Лидерство по числу новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1, где увидели свет 68 младенцев.
В настоящее время все пять городских родильных домов Одессы работают в обычном режиме.
С 25 декабря в течение месяца планируется провести ежегодный косметический ремонт и дезинфекцию в городском роддоме №2.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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