187 малышей родились на прошедшей неделе в Одессе

17:23 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На прошедшей неделе в Одессе родились 187 малышей, в том числе одна пара близнецовпередает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 11 декабря, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 187 новорожденных, в том числе одна пара близнецов. Мальчиков родилось 99, девочек — 88.

Лидерство по числу новорожденных на минувшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1, где увидели свет 68 младенцев.

В настоящее время все пять городских родильных домов Одессы работают в обычном режиме.

С 25 декабря в течение месяца планируется провести ежегодный косметический ремонт и дезинфекцию в городском роддоме №2.