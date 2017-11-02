Проект телемедицины запущен в тестовом режиме в Окнянском районе

10:32 / 30.11.2017

ОДЕССА, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Запущенный в тестовом режиме в Окнянском районе проект телемедицины через 2-3 недели будет представлен широкой публике, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Так, во время встречи с представителями USAID председатель Одесской ОГА Максим Степанов сообщил: «В течение 2-3 недель проект представят широкой публике. Мы сделали в Окнянском районе приемно-диагностическое отделение. Каждый работник фельдшерского пункта имеет чемодан для первичной диагностики — в него входят электрокардиограф, глюкометр, эндоскоп для видео, спирограф и другие диагностические аппараты. Все эти принадлежности подключены к планшету, который сразу передает данные специалистам районной больницы».

По словам губернатора, главная особенность новой системы — полная рекомендация специалистов по результатам полученных исследований. Фельдшер приходит на вызов к пациенту, проводит на месте исследования и с помощью планшета передает информацию в телемедицинский центр. Данные сразу видит семейный врач, при необходимости — специалисты районной больницы, которые готовы предоставить консультацию за 10-15 минут. После этого могут подключиться специалисты областной больницы. И потом уже принимается решение, что делать с пациентом.

М. Степанов отметил, что новая система телемедицины получила положительный отзыв от врачей и пациентов. Местным жителям, приходящим на приём к фельдшеру, не надо ехать в районную больницу — предварительный диагноз может быть поставлен ему при помощи телемедицины здесь же, в течение 15 минут.

«Каждая амбулатория будет иметь автомобиль, чтобы врач мог доехать до села в случае необходимости. Благодаря телемедицине снизится показатель обращений в «скорую помощь» и больницы», — подчеркнул губернатор.

В ходе встречи руководитель отдела здравоохранения Агентства США по международному развитию (USAID) Джерри Дибл рассказала о нескольких новых проектах, которые организация планирует реализовать в Украине. В частности, речь идет о проектах в сфере реимбурсации и развития системы здравоохранения. Также поднимался вопрос о 5-летнем проекта USAID «Реформа ВИЧ-услуг в действии», который внедряется в Украине при поддержке Агентства международного развития США и завершает свою работу в сентябре 2018 года.

«Могу пообещать — как только мы запустим наш новый проект в Украине, то направим его исполнителей в Одесскую область. Чтобы обсудить с вами конкретные медицинские кейсы, в которых мы сможем сотрудничать и оказать вам помощь», — отметила Дж. Дибл.