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182 малыша родились на прошедшей неделе в Одессе
16:26 / 27.11.2017
ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 182 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, за прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 182 малыша. В числе новорожденных — две двойни.
Девочек на минувшей неделе родилось 94, мальчиков — 88.
Лидерство по числу родившихся детей на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №7, где увидели свет 67 младенцев.
В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти: №1, №2, №4 и №7.
Городской роддом №5 после текущего ремонта и дезинфекции возобновит работу в обычном режиме с 4 декабря.
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Сергей Гриневецкий
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