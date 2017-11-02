182 малыша родились на прошедшей неделе в Одессе

16:26 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 182 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, за прошедшую неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 182 малыша. В числе новорожденных — две двойни.

Девочек на минувшей неделе родилось 94, мальчиков — 88.

Лидерство по числу родившихся детей на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №7, где увидели свет 67 младенцев.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти: №1, №2, №4 и №7.

Городской роддом №5 после текущего ремонта и дезинфекции возобновит работу в обычном режиме с 4 декабря.