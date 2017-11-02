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Мэр заинтересовался внедрением в Одессе швейцарского опыта по борьбе с туберкулёзом, СПИДом и наркоманией
14:18 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский городской голова Геннадий Труханов после визита в Берн поручил создать комиссию для изучения механизмов борьбы Швейцарии с опасными инфекционными заболеваниями с целью внедрения их в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Сегодня, 20 ноября, в ходе аппаратного совещания мэр рассказал о прошедшем с 13 по 18 ноября официальном визите возглавляемой им одесской делегации в г. Берн (Швейцария). Поездка была посвящена изучению опыта и новейших практик по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями.

В частности, одесская делегация ознакомилась с опытом Швейцарии по организации мобильных наркологических центров для наркозависимых, комнат отдыха и безопасного употребления, центров трудовой интеграции.

«Еще 30 лет назад Швейцария была лидером по количеству заболевших ВИЧ и туберкулезом. Сегодня количество заболевших этими опасными инфекционными заболеваниями в Швейцарии сведено к нулю. Нам не нужно придумывать что-то новое, необходимо применять уже имеющийся успешный опыт», — отметил городской голова.

Для изучения механизмов борьбы Швейцарии с опасными инфекционными заболеваниями для внедрения их в Одессе мэр поручил создать комиссию, в которую будут включены профильные общественные организации, депутаты и представители структурных подразделений Одесского городского совета.

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