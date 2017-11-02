Медучреждения Одессы готовятся к внедрению системы eHealth

10:47 / 04.11.2017

ОДЕССА, 04 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Медучреждения Одессы готовятся к внедрению системы электронного документооборота и баз данных пациентов eHealth, которая официально будет введена с августа 2018 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 4 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, 3 ноября представители городских лечебно-профилактических учреждений Одессы приняли участие в практическом семинаре «Внедрение eHealth в учреждениях первичной медико-санитарной помощи». Семинар провели эксперты проектного офиса при Министерстве здравоохранения Украины.

В соответствии с проводимой в Украине медицинской реформой электронная система здравоохранения станет обязательной с августа 2018 года, однако подготовка к ее внедрению на местах ведется уже сейчас.

«Электронная система здравоохранения станет основой новой системы финансирования медицинской помощи по принципу «деньги идут за пациентом». Государство платит семейному врачу определенную сумму за каждого пациента, с которым подписана декларация об обслуживании. Право на выбор врача первичной медицинской помощи остается за пациентом. Это поставит зарплату врача в прямую зависимость от его профессионализма и того количества людей, которые захотят у него обслуживаться», — отметили в департаменте.

В настоящее время в двух городских медучреждениях Одессы (детской городской поликлинике №6 и Центре первичной медико-санитарной помощи №14) в пилотном режиме тестируется система электронной записи на прием к врачу. После завершения тестового периода планируется внедрить оптимальный вариант электронной системы во всех лечебно-профилактических учреждениях Одессы.

СПРАВКА: Электронная система здравоохранения eHealth призвана перевести весь документооборот и процессы взаимодействия в сфере здравоохранения из бумажного формата в электронный. При этом создаются единые реестры учреждений, пациентов, врачей и медикаментов.

Система eHealth внедряется при поддержке проекта USAID HIV Reform in Action, Глобального фонда по борьбе со СПИДом и туберкулезом и других международных организаций.