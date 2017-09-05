«Наработки Одесской области в реформе сельской медицины будут изучать во всех регионах страны», — ОГА

10:04 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская область одной из первых начнёт внедрять достижения современной науки и техники в медицинское обслуживание сельских жителей, а опыт нашего региона будут изучать в других областях страны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, председатель ОГА Максим Степанов представил наработки области во время 6-го заседания Совета регионального развития в Киеве.

«Каждое заведение будет обеспечиваться мобильным диагностическим лечебным комплектом, который дает возможность изучить состояние пациента по ключевым показателям. Размеры такого «чемодана» — как у небольшой дорожной сумки. Данные автоматически, в режиме онлайн, с планшета фельдшера попадают на облачный сервер областного телемедицинского центра. Специалисты в реальном времени оценивают состояние пациента и предоставляют заключение. Обратите внимание: одновременно решаются вопросы и скорости, и качества медуслуги. Такой подход позволяет сохранить доступность медицинской помощи и развивать сильные «функции» каждой из больниц», — рассказал губернатор.

По его словам, такой подход полностью соответствует президентской концепции развития сельской медицины, но при этом учитывает специфику области. Президент Петр Порошенко, в свою очередь, отметил: «Первые четыре миллиарда на общее финансирование проекта уже выделено. Людям, проживающим в сельской местности, мы должны обеспечить медицинские стандарты, которых они были лишены. Уверен, что правительство в короткие сроки примет государственные программы для развития этой сферы на основании нового закона».

По плану главы Одесской области, в ноябре на территории Окнянского района будет представлена восстановленная система предоставления медицинских услуг на селе: от низшего звена до областного центра. Врачи и фельдшеры из амбулаторий получат мобильные диагностические комплексы, в районной больнице будут открыты «emergency room» и телемедицинский кабинет.

«У нас есть все, чтобы воплотить такую реформу. Я уверен в этом: как медик по первому образованию, как глава области, как гражданин Украины. И мы это сделаем в ближайшее время», — резюмировал М. Степанов.