190 малышей родились на прошедшей неделе в Одессе

16:49 / 17.10.2017

ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Департамента здравоохранения Одесского горсовета, за минувшую неделю в Одессе родились 190 малышей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по информации департамента, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 190 новорожденных — 101 девочка и 89 мальчиков.

Наибольшее количество родов приняли медики городского роддома №7 — здесь увидели свет 57 малышей.

В департаменте добавили, что с 9:00 завтрашнего дня, 18 октября, после завершения планового косметического ремонта и дезинфекции городской роддом №4 возобновляет прием беременных, рожениц и родильниц.

Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.