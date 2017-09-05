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190 малышей родились на прошедшей неделе в Одессе
16:49 / 17.10.2017
ОДЕССА, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Департамента здравоохранения Одесского горсовета, за минувшую неделю в Одессе родились 190 малышей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 17 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, по информации департамента, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 190 новорожденных — 101 девочка и 89 мальчиков.
Наибольшее количество родов приняли медики городского роддома №7 — здесь увидели свет 57 малышей.
В департаменте добавили, что с 9:00 завтрашнего дня, 18 октября, после завершения планового косметического ремонта и дезинфекции городской роддом №4 возобновляет прием беременных, рожениц и родильниц.
Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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