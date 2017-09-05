Одесса > Новости > Здравоохранение «Уровень рождаемости в Одесском регионе сокращается», — облдепздрав 11:04 / 12.10.2017 ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный сообщил, что в настоящее время уровень рождаемости в Одесском регионе сокращается, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом В. Полясный заявил сегодня, 12 октября, на коллегии Департамента здравоохранения ОГА. По его словам, с целью оптимизации проведения медицинской реформы в Одесском регионе, облдепздрав провел тщательный анализ структуры медицинской системы. Говоря о неблагоприятных факторах, глава департамента отметил демографическую ситуацию. Так, уменьшение уровня рождаемости в регионе составило 10%, а при общем сокращении населения увеличивается процент людей пожилого возраста. При этом 60% людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, оканчивают летальным исходом, половина из них — на догоспитальном уровне. 14% смертей в регионе — от онкозаболеваний. версия для печати