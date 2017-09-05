|
|
«Уровень рождаемости в Одесском регионе сокращается», — облдепздрав
11:04 / 12.10.2017
ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный сообщил, что в настоящее время уровень рождаемости в Одесском регионе сокращается, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом В. Полясный заявил сегодня, 12 октября, на коллегии Департамента здравоохранения ОГА.
По его словам, с целью оптимизации проведения медицинской реформы в Одесском регионе, облдепздрав провел тщательный анализ структуры медицинской системы.
Говоря о неблагоприятных факторах, глава департамента отметил демографическую ситуацию. Так, уменьшение уровня рождаемости в регионе составило 10%, а при общем сокращении населения увеличивается процент людей пожилого возраста. При этом 60% людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, оканчивают летальным исходом, половина из них — на догоспитальном уровне. 14% смертей в регионе — от онкозаболеваний.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
11:33 12.10.2017
10:53 12.10.2017
10:31 12.10.2017
10:04 12.10.2017
17:58 11.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.019
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»