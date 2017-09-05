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«Уровень рождаемости в Одесском регионе сокращается», — облдепздрав
11:04 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный сообщил, что в настоящее время уровень рождаемости в Одесском регионе сокращается, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом В. Полясный заявил сегодня, 12 октября, на коллегии Департамента здравоохранения ОГА.

По его словам, с целью оптимизации проведения медицинской реформы в Одесском регионе, облдепздрав провел тщательный анализ структуры медицинской системы.

Говоря о неблагоприятных факторах, глава департамента отметил демографическую ситуацию. Так, уменьшение уровня рождаемости в регионе составило 10%, а при общем сокращении населения увеличивается процент людей пожилого возраста. При этом 60% людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, оканчивают летальным исходом, половина из них — на догоспитальном уровне. 14% смертей в регионе — от онкозаболеваний.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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