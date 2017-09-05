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«Медицинская реформа, особенно в нашем регионе, идёт достаточно тяжело», — губернатор
10:53 / 12.10.2017
ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отметил, что медицинская реформа, особенно в самом большом по площади регионе — Одесской области, идёт достаточно тяжело, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом губернатор заявил сегодня, 12 октября, выступая перед началом коллегии Департамента здравоохранения ОГА.
М. Степанов, что медреформа, особенно в нашем регионе, идёт достаточно тяжело. Так, первоначально на всю область предполагалось создание 5 госпитальных округов. Кроме того, значительно ухудшают ситуацию с оказание медицинской помощи (в том числе экстренной) исключительно плохие дороги. На сегодняшний день ОГА в лице Департамента здравоохранения подала в Минздрав заявку на создание в области не менее 9 госпитальных округов.
Кроме того, губернатор отметил, что все кареты скорой помощи в области оснащены GPS-навигаторами, а единым номером вызова скорой останется 103. Предполагается, что до конца года кареты скорой помощи достигнут режима «не более 15 минут до пункта вызова».
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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