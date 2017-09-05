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С начала года в Одесской области заболели корью около 700 человек, из них почти 400 — одесситы, — данные
14:10 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на конец сентября – начало октября количество заболевших корью в Одесской области составляет порядка 700 человек, из них 58% — жители города Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом главный внештатный педиатр городского Департамента здравоохранения Анна Лунёва сообщила сегодня, 5 октября, на брифинге, посвящённом ситуации с заболеваемостью корью в Одессе.
Педиатр отметила, что «Ситуация с заболеваемостью корью в Одессе и области остаётся неблагоприятной. По состоянию на конец сентября – начало октября количество заболевших в области составляет практически 700 человек. Львиная доля – 58% — жители города Одессы — 378. Из них больше половины — это дети. Среди детей 35% — дети от года до 4 лет. Анализируя данные о заболеваемости детей можем сказать, что по-прежнему 90-95% — это невакцинированные дети».
А. Лунёва напомнила, что прививка от кори делается ребёнку дважды — в первый год после рождения и повторная — в 6 лет. Ситуация с прививками на сегодняшний день такова: дети первого года жизни привиты на 74,4%, ревакцинацию в 6 лет получили 82,2% детей.
По мнению медика, если в октябре-ноябре сохранятся нынешние темпы вакцинации, то область имеет шансы выйти на необходимый показатель — 95% привитых детей, что может предотвратить вспышку заболевания в регионе.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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