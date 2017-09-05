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183 малыша родились в Одессе на минувшей неделе
14:46 / 25.09.2017
ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 183 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета.
По информации департамента, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 183 новорожденных, что на 21 ребенка больше, чем на предыдущей неделе.
За неделю население Одессы пополнили 109 мальчиков и 74 девочки. В числе новорожденных — три пары близнецов.
Наибольшее число родов на прошлой неделе принято в городском роддоме №5, где появились на свет 58 малышей.
В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №5 и №7.
В городском роддоме №4 с 18 сентября в течение месяца проводятся ежегодные плановые работы по косметическому ремонту и дезинфекции.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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