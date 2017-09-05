183 малыша родились в Одессе на минувшей неделе

14:46 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 183 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 сентября, в Департаменте здравоохранения Одесского городского совета.

По информации департамента, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 183 новорожденных, что на 21 ребенка больше, чем на предыдущей неделе.

За неделю население Одессы пополнили 109 мальчиков и 74 девочки. В числе новорожденных — три пары близнецов.

Наибольшее число родов на прошлой неделе принято в городском роддоме №5, где появились на свет 58 малышей.

В настоящее время прием беременных, рожениц и родильниц в Одессе осуществляют четыре городских роддома из пяти: №1, №2, №5 и №7.

В городском роддоме №4 с 18 сентября в течение месяца проводятся ежегодные плановые работы по косметическому ремонту и дезинфекции.