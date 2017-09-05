172 малыша родились в Одессе на прошедшей неделе

17:00 / 11.09.2017

ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Департамента здравоохранения Одесского горсовета, на прошедшей неделе в Одессе родились 172 малыша, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 172 новорожденных — 100 мальчиков и 72 девочки. Наибольшее количество детей увидели свет в городском роддоме №5 — 51 младенец.

В департаменте добавили, что с 18 сентября после косметического ремонта и дезинфекции возобновит свою работу городской родильный дом №1.

При этом с завтрашнего дня будет временно приостановлена госпитализация беременных и рожениц в роддом №4, где с 18 сентября будут проводиться дезинфекция и плановые ремонтные работы.