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172 малыша родились в Одессе на прошедшей неделе
17:00 / 11.09.2017
ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Департамента здравоохранения Одесского горсовета, на прошедшей неделе в Одессе родились 172 малыша, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 172 новорожденных — 100 мальчиков и 72 девочки. Наибольшее количество детей увидели свет в городском роддоме №5 — 51 младенец.
В департаменте добавили, что с 18 сентября после косметического ремонта и дезинфекции возобновит свою работу городской родильный дом №1.
При этом с завтрашнего дня будет временно приостановлена госпитализация беременных и рожениц в роддом №4, где с 18 сентября будут проводиться дезинфекция и плановые ремонтные работы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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