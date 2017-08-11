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Одесский военно-медицинский клинический центр сегодня отмечает 73-летие
15:27 / 31.08.2017
ОДЕССА, 31 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 31 августа Одесский Военно-медицинский клинический центр Государственной пограничной службы Украины празднует 73-ю годовщину, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 31 августа, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
Как отметили в секторе, «наверное, никто не мог представить, что сегодня, как и в далеком 1944 году, госпиталь будет принимать раненых на передовой пограничников. А врачи Военно-медицинского клинического центра будут принимать участие в АТО. Будут в чрезвычайно тяжелых условиях демонстрировать профессионализм, добросовестность и выдержку. Проявлять те черты, которые необходимы для оказания первой медицинской помощи своим собратьям.
Трудно сосчитать количество операций по удалению осколков и пуль, которые провели хирурги. Врачи делали все возможное и невозможное для того, чтобы пограничники не только быстрее выздоровели, но могли и дальше жить полноценной жизнью.
Сотни пограничников прошли курс лечения и реабилитации за время проведения АТО. Многие из тех, кто прошел курс лечения, уже вернулись в строй для выполнения своих служебных обязанностей.
За более чем 70 летнюю историю через госпиталь прошли тысячи пограничников и членов их семей.
Сегодня профессионализм и практический опыт умноженный на современное оснащение и новейшую аппаратуру позволяют персоналу Военно-медицинского центра не только поднять уровень профессиональной помощи, но и ускорить процесс выздоровления.
И такие положительные изменения уже испытывают на себе участники АТО, военнослужащие и члены их семей, ветераны Государственной пограничной службы Украины, которые проходят лечение и реабилитацию в госпитале».
«В этот праздничный день сердечно желаем всему персоналу крепкого казацкого здоровья, семейного благополучия, благосостояния, личного счастья, сил, вдохновения, вдохновения и непоколебимой веры в себя, — подчеркнули в секторе.
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Сергей Гриневецкий
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