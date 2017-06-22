Скорая помощь выезжает до 1000 раз за сутки

13:59 / 04.08.2017

ОДЕССА, 04 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Все семь станций Одесской Скорой помощи работают с увеличившейся нагрузкой, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 августа, в диспетчерской службе в ходе интервью.

По информации диспетчерской, все семь станций Одесской Скорой помощи работают в усиленном режиме и совершают до 1000 выездов за сутки.

Причиной такого увеличения количества вызовов карет Скорой помощи, безусловно, стала аномальная жара, которая установилась в Одессе 1 августа и продлится ещё до 10 августа.

Как заметил дежурный врач Одесской Центральной станции Скорой помощи : «Необходимо, конечно, учитывать и то обстоятельство, что в данный момент население города увеличено почти в 2,5 раза. Очень много приезжих. В это количество вызовов входят ещё и травмы, отравления и другие экстренные случаи. Но очень много людей разного возраста, пренебрегая рекомендациями медиков максимально ограничить своё пребывание на солнце, получают тепловые и солнечные удары. К счастью, находящиеся рядом люди звонят нам», — отметил доктор.

О том, чтобы беречь своих детей и не пускать их солнце ещё раз напомнила главный врач Детской поликлиники №7 Ирина Соколова. По её словам, при таком температурном режиме детям любого возраста лучше всего оставаться дома, либо за городом в тени. Пить, как можно больше воды.