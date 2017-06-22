Акция по профилактике рака кожи прошла в Одессе в прошлую пятницу

17:33 / 24.07.2017

ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В прошлую пятницу в Одессе прошла акция «День профилактики рака кожи», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 21 июля по инициативе департамента здравоохранения Одесского городского совета и городского Центра здоровья в Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы была проведена акция «День профилактики рака кожи».

В ходе акции семейные врачи предлагали всем посетителям учреждений пройти осмотр кожи и родинок с применением метода дерматоскопии с целью предупреждения и выявления злокачественных образований кожи на ранней стадии. За время акции осмотрены 1473 человека, выявлены 7 случаев подозрения на меланому и 41 случай других новообразований кожи.

Для максимального приближения к местам отдыха одесситов и гостей города в субботу, 22 июля, акция по диагностике заболеваний кожи была проведена в медицинском пункте КП «Одесфарм» популярного одесского пляжа «Отрада». В течение двух часов врач-дерматолог городского кожвендиспансера проводил дерматоскопический осмотр кожи и пигментных образований всех желающих.

В ходе акции были осмотрены 73 человека. Выявлены два случая меланомы, а также ряд случаев доброкачественных новообразований.

Все пациенты с выявленными заболеваниями были направлены на консультацию к онкологам специализированных лечебных учреждений. Также медики провели раздачу информационных материалов о профилактике заболеваний кожи и рекомендациях по пребыванию на солнце.

Медики напоминают одесситам и гостям города правила безопасного загара: пребывание на солнце летом наиболее безопасно до 10 часов утра и после 17 часов вечера. Нельзя допускать покраснений и солнечных ожогов на коже. Если это произошло, как минимум, два дня после этого нужно провести в тени. Советуют использовать солнцезащитную косметику, кремы с высоким уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей, на пляже надевать головной убор, лучше с козырьком или полями для защиты кожи лица, не пользоваться при загаре декоративной косметикой, дезодорантами и духами — они могут спровоцировать появление пигментных пятен на коже.