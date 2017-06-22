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Новая амбулатория открылась в Одессе для жителей Ленпосёлка
11:44 / 22.07.2017
ОДЕССА, 22 ИЮЛЯ, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ – На Ленпосёлке начали свою работу амбулатория семейной медицины и детское поликлиническое отделение, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июля, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По сообщению департамента, вчера на ул. Ефима Фесенко открылось новое муниципальное медицинское учреждение, которое расположилось на двух этажах в пятиэтажном здании общежития.
Сегодня на двух этажах в пятиэтажном здании общежития оборудованы помещения как для взрослых, так и для детей микрорайона: амбулатории семейной медицины №3 КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи №10» и отделение №2 детской городской поликлиники №7.
После капитального ремонта помещений в медучреждении обустроены: кабинеты врачебного приёма, электрокардиографии, физиотерапии и помещения приема проб для анализов и забора крови. Также обустроены помещения дневного стационара. Закуплены новое медицинское оборудование и мебель.
Кроме того, за счет средств городского бюджета выполнены работы по благоустройству территории, ремонту наружного освещения, капитальному ремонту и благоустройству подъездной дороги по ул. Болградской и обустроена стоянка для автотранспорта.
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