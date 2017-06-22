12 медучреждений в Одесской области реорганизуют в коммунальные некоммерческие предприятия

17:52 / 04.07.2017

ОДЕССА, 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 12 из 32 медучреждений Одесчины, находящихся в областном подчинении, планируют реорганизовать в коммунальные некоммерческие предприятия, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, об этом руководитель Департамента здравоохранения ОГА Вячеслав Полясный сообщил во время селекторного совещания с заместителем министра здравоохранения Павлом Ковтонюком.

По словам В. Полясного, в Одесском регионе 32 медицинских учреждения находятся в областном подчинении, из них 12 будут реорганизованы из бюджетных учреждений в коммунальные некоммерческие предприятия.

«Переход на некоммерческую форму — это процесс добровольный. Те медицинские учреждения, которые находятся в областном подчинении, мы плавно переведем на новую форму к середине 2018 года. Это даст им больше свободы, они смогут легально привлекать средства, которые будут поступать от граждан. Следовательно, имеют возможность вкладывать деньги в развитие своей инфраструктуры. Они будут иметь собственный финансовый план, который позволит более эффективно распоряжаться средствами. Также необходимо расширить количество платных услуг. Коммунальные предприятия смогут сформировать их перечень и легально, через кассу, получать средства в заведение», — отметил глава департамента.

Замминистра сообщил, что реформа начнет работать с 2020 года, а у больниц есть два года, чтобы постепенно перейти на новую модель.