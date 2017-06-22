|
русская версия | english version
|
|
Диагноз «корь» на сегодня в Одессе подтверждён у 227 больных, из которых 143 — дети
16:53 / 30.06.2017
ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сегодня, 30 июня, по Одессе лабораторного подтверждён диагноз «корь» у 227 больных, из них 143 — дети, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом главный внештатный педиатр департамента здравоохранения Одесского горсовета Анна Лунёва сообщила сегодня, 30 июня, в ходе пресс-конференции «Ситуация с заболеваемостью корью в Одессе».
По данным главного педиатра города, на сегодня по Одессе зарегистрировано 279 случаев подозрения на корь. Из них практически 70% составляют дети — их 186. По городу лабораторного подтверждён диагноз «корь» у 227 больных, из них 143 ребёнка. Аналогичная картина и по области — зарегистрировано 389 подозрений на корь и лабораторно подтверждены 344 случая, из них 261 ребёнок.
При этом 93% из общего числа заболевших детей не прошли профилактических прививок. Привитых детей — всего 7% от общего числа (2% привитые двукратно и 5% — однократно).
По возрастной структуре значительная часть заболевших (85 детей или 37,5% от общего числа заболевших) — это дети от 1 до 4 лет жизни. Возрастная группа от 5 до 9 лет — 57 детей (25%). Детей до года заболело четверо (около 2%), на долю подростков приходится 1,5%, взрослого населения — 72 (31% заболевших).
«Мы неоднократно говорили, что основная профилактика против кори — это вакцинация. Вакцин для населения города и области у нас достаточно. Для детей по последней разнарядке получено 5 тыс. 500 доз, и всего имеется 11,7 тыс. доз вакцины «Приорикс» (корь, паротит, краснуха) — они распределены по детским поликлиникам и около 500 доз хранятся на складе», — отметила А. Лунёва.
Медик в очередной раз призвала родителей посетить с ребёнком педиатра и провести прививку от кори, «тем более, что по распоряжению комиссий города и области по ТЭБ и ЧС такая прививка необходима, если ребёнок оформляется в организованный коллектив (детсад или школу)».
«Если сделать прививку сейчас, в середине лета, — до сентября есть время, чтобы у ребёнка сформировался иммунитет, — добавила она.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:52 30.06.2017
17:14 30.06.2017
16:16 30.06.2017
15:36 30.06.2017
15:08 30.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.120
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»