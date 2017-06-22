Диагноз «корь» на сегодня в Одессе подтверждён у 227 больных, из которых 143 — дети

16:53 / 30.06.2017

ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сегодня, 30 июня, по Одессе лабораторного подтверждён диагноз «корь» у 227 больных, из них 143 — дети, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом главный внештатный педиатр департамента здравоохранения Одесского горсовета Анна Лунёва сообщила сегодня, 30 июня, в ходе пресс-конференции «Ситуация с заболеваемостью корью в Одессе».

По данным главного педиатра города, на сегодня по Одессе зарегистрировано 279 случаев подозрения на корь. Из них практически 70% составляют дети — их 186. По городу лабораторного подтверждён диагноз «корь» у 227 больных, из них 143 ребёнка. Аналогичная картина и по области — зарегистрировано 389 подозрений на корь и лабораторно подтверждены 344 случая, из них 261 ребёнок.

При этом 93% из общего числа заболевших детей не прошли профилактических прививок. Привитых детей — всего 7% от общего числа (2% привитые двукратно и 5% — однократно).

По возрастной структуре значительная часть заболевших (85 детей или 37,5% от общего числа заболевших) — это дети от 1 до 4 лет жизни. Возрастная группа от 5 до 9 лет — 57 детей (25%). Детей до года заболело четверо (около 2%), на долю подростков приходится 1,5%, взрослого населения — 72 (31% заболевших).

«Мы неоднократно говорили, что основная профилактика против кори — это вакцинация. Вакцин для населения города и области у нас достаточно. Для детей по последней разнарядке получено 5 тыс. 500 доз, и всего имеется 11,7 тыс. доз вакцины «Приорикс» (корь, паротит, краснуха) — они распределены по детским поликлиникам и около 500 доз хранятся на складе», — отметила А. Лунёва.

Медик в очередной раз призвала родителей посетить с ребёнком педиатра и провести прививку от кори, «тем более, что по распоряжению комиссий города и области по ТЭБ и ЧС такая прививка необходима, если ребёнок оформляется в организованный коллектив (детсад или школу)».

«Если сделать прививку сейчас, в середине лета, — до сентября есть время, чтобы у ребёнка сформировался иммунитет, — добавила она.