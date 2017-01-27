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172 кареты скорой помощи в Одесской области до конца лета оснастят GPS-навигаторами
13:19 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Все машины скорой помощи Одесского региона будут оснащены GPS-навигаторами до конца нынешнего лета, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель ОГА Максим Степанов сообщил сегодня, 20 июня, на брифинге, состоявшемся после расширенного аппаратного совещания.

«Все машины сокрой помощи, которые работают в области, а их 172, до конца нынешнего лета будут оснащены GPS-навигаторами. Кроме того, необходимо создать единый центр управления автопарком. К сожалению, многие кареты скорой помощи находятся в плохом техническом состоянии. Но оснащение новой техникой позволит экономить средства, которые я намерен предложить направить на ремонт медицинских автомобилей», — отметил М. Степанов.

Комментируя общую ситуацию в медицинской отрасли региона, губернатор заявил, что недокомплект сотрудников составляет 40%.

«Нужно поднять зарплату медицинским работникам. Сегодня уровень зарплаты медиков на одном из последних мест», — заявил он.

Комментируя факты двух смертей в области от ботулизма, губернатор подчеркнул, что проблема с сыворотками, к сожалению, не решена на государственном уровне.

«Но вы знаете, что для меня означает жизнь каждого человека. И не имеет значение, что это за человек. Я сделаю всё зависящее от меня как руководителя области, чтобы сохранить каждую жизнь. Я благодарен активистам, которые предлагают помощь в приобретении сывороток. Но и у нас есть механизмы воздействия, которые мы используем», — сказал М. Степанов.

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