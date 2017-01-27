«При создании госпитальных округов никто ничего закрывать не будет», — облдепздрав

11:18 / 17.06.2017

ОДЕССА, 17 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель Департамента здравоохранения Одесской ОГА Вячеслав Полясный заверил, что при формировании госпитальных округов в Одесской области «никто ничего закрывать не будет», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июня, в пресс-службе ОГА.

На сессии облсовета 16 июня депутатов ознакомили с концепцией медицинской реформы, в частности, внедрением системы госпитальных округов.

«В Одесской области их будет девять, но это не административные единицы, а функциональные. В них не будет ни центров, ни четких границ», — отметил руководитель облдепздрава.

По словам В. Полясного, главная задача — перераспределить ресурсы между медицинскими учреждениями и оптимизировать систему, чтобы каждая больница обслуживала пациентов в соответствии с потребностями и собственных возможностей. Это изменит и систему финансирования медицины — деньги будут выделять не по койко-местам, а за объем предоставленных услуг.

«Мы планируем на базе любого учреждения сформировать базовые отделения, круглосуточно семь дней в неделю оказывать медицинскую помощь в минимальном объеме амбулаторным или стационарным пациентам. Здесь будут самые простые инструменты — это рентген, лаборатория с возможностью телетрансляции… Таким образом все компетенции, которые у нас есть, будут доступны жителям самых отдаленных уголков», — отметил директор департамента.

«Никто ничего закрывать не будет!», — подчеркнул он.

При этом ранее председатель ОГА Максим Степанов, говоря о реформе и создании госпитальных округов, отметил: «Если в одном районе хорошее травматологическое отделение с большим количеством пациентов и не очень посещаемое родильное, а в соседнем районе хорошее родильное отделение, в которое ездят рожать жительницы первого района, нет смысла содержать такие отделения в обоих районах».