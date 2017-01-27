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«Механизмы контроля оборота наркотиков не должны мешать назначению обезболивающих препаратов», — мнение
14:35 / 25.05.2017
ОДЕССА, 25 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Генеральный директор одесской фармкомпании «ИнтерХим» Анатолий Редер считает, что механизмы контроля над оборотом наркотиков не должны препятствовать назначению обезболивающих препаратов, в частности, паллиативным пациентам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 мая, в пресс-службе компании «ИнтерХим».
А. Редер отметил, что у паллиативных пациентов, получающих наркотическое обезболивание, зависимость от наркотиков — менее 1%. По мнению эксперта, врачи отказываются от назначения обезболивающих препаратов по нескольким причинам, в частности, руководствуясь стереотипом, что паллиативный пациент становится наркоманом.
«Мы предложили Минздраву выпустить необходимое количество препарата и бесплатно отдать государству то количество, которое оно запросит. Мы можем сделать это за свой счет: сегодня мы производим морфин в избытке, периодически уничтожая то, что производим. Но ответа не получили», — сказал он, отметив, что при условии «четкого сигнала со стороны государства» компания технологически готова также наладить выпуск морфина пролонгированного действия.
А. Редер положительно оценил планы включения паллиативной помощи в гарантированный государственный пакет медпомощи. По его словам, в настоящее время производители наркотических обезболивающих реализуют их как через бюджетные закупки, так и через розничные продажи.
«В Украине, к сожалению, сложилось так, что львиную долю препаратов пациент, в том числе паллиативный, покупает за собственные деньги, поэтому такие препараты должны быть в аптеках», — сказал он.
В пресс-службе добавили, что по оценке экспертов в вопросе предоставления паллиативной помощи, 86% медицинских работников первичного звена столицы при назначении обезболивающих препаратов паллиативным больным руководствуются устаревшими методиками, не позволяющими предоставлять своевременную помощь в полном объеме. А наиболее распространенными проблемами в этом вопросе являются отсутствие таблетированной формы морфина для детей, назначение сильнодействующих обезболивающих препаратов комиссией из нескольких лиц вместо одного лечащего врача, неназначение инъекционной формы морфина, а также отсутствие доступа льготных категорий пациентов к соответствующим сильнодействующим обезболивающим препаратам.
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