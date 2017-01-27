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Продолжается строительство Ренийской районной поликлиники
09:24 / 12.05.2017
ОДЕССА, 12 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Продолжаются строительные работы в Ренийской районной поликлинике, которые были начаты ещё в 1989 году и после долгой остановки возобновлены в 2015-м, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 мая, в пресс-службе Одесского облсовета.
По информации пресс-службы, к настоящему моменту завершено подключение 4-этажного здания к городскому водопроводу. Прежде всего, работники водоканала города Рени оборудовали колодец из железобетонных колец глубиной в 1,5 м. Еще во время строительства медицинского учреждения подрядной организацией был проложен трубопровод, а уже сейчас установлены два подключения: для пожарного водопровода и хозяйственно-питьевого назначения. Работы выполнены в соответствии со всеми нормами и требованиями.
«Еще один этап строительства поликлиники преодолен. Надеюсь, что постепенно совместными усилиями областной, местной власти и депутатов всех уровней работы будут завершены, и жители Ренийского района будут иметь надлежащие условия для получения квалифицированной медицинской помощи», — отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.
СПРАВКА: строительство медицинского учреждения начато в 1989 году, но из-за нехватки средств было приостановлено и вновь активизировалось только в 2015 году. В новом четырехэтажном здании будет располагаться поликлиническое отделение всего Ренийского района, центр первичной медико-санитарной помощи, лаборатория, физиотерапия, рентгенслужба, женская консультация, педиатрия.
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