Отделения гемодиализа и гинекологии планируют создать в горбольнице №11

16:12 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской горбольнице №11 планируют проведение капремонта помещений для создания новых отделений — приемно-диагностического, гинекологического и отделения гемодиализа, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, вопрос об улучшении оказания круглосуточной медицинской помощи пациентам в ГКБ №11 обсуждался на выездном совещании, которое провела заместитель Одесского городского головы Зинаида Цвиринько.

Так, в ближайшее время в клинической больнице №11 запланировано проведение капитального ремонта помещения, где будет создано приемно-диагностическое отделение, что позволит проводить в пределах одного здания различные виды диагностики пациентам.

В настоящее время в городской клинической больнице №11 нет гинекологического отделения, в то время как в ГКБ №1 таких отделений два. Планируется перевод одного отделения гинекологии на 40 коек в полном составе с сохранением штатного расписания в городскую клиническую больницу №11. Предварительно будет проведен капитальный ремонт помещений ГКБ №11, где разместится новое отделение.

Также на базе неиспользуемого помещения ГКБ №11 планируется создание отделения гемодиализа с применением современных и эффективных методов проведения данной медицинской процедуры.

В дальнейшем планируется провести поэтапный капитальный ремонт и дооснащение городской клинической больницы №11 современным медицинским оборудованием.

В больнице №11 также ведется разработка пилотного проекта по бесплатному обеспечению медикаментами ургентных пациентов в стационарах в течение первых трех суток после госпитализации.