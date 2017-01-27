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3,9 тысячи одесситов заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе
16:23 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе в Одессе зарегистрированы 3 тыс. 943 случая заболевания ОРВИ и гриппом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как сообщили в департаменте, ссылаясь на данные городского управления Госпродпотребслужбы, на минувшей неделе в Одессе зарегистрированы 3 тыс. 943 случая заболевания ОРВИ и гриппом, из которых 76,9% составили дети до 17 лет.

По информации городского департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.

Общий уровень заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе за прошедшую неделю соответствует сезонному уровню и находится ниже эпидемического порога на 21%, в том числе среди детей в возрасте до 14-ти лет — на 27,1%.

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Артём Филипенко
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