3,9 тысячи одесситов заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе

16:23 / 19.04.2017

ОДЕССА, 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе в Одессе зарегистрированы 3 тыс. 943 случая заболевания ОРВИ и гриппом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как сообщили в департаменте, ссылаясь на данные городского управления Госпродпотребслужбы, на минувшей неделе в Одессе зарегистрированы 3 тыс. 943 случая заболевания ОРВИ и гриппом, из которых 76,9% составили дети до 17 лет.

По информации городского департамента здравоохранения, основной удельный вес в заболеваемости принадлежит ОРВИ.

Общий уровень заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе за прошедшую неделю соответствует сезонному уровню и находится ниже эпидемического порога на 21%, в том числе среди детей в возрасте до 14-ти лет — на 27,1%.