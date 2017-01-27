330 малышей родились на прошедшей неделе в Одессе

17:36 / 18.04.2017

ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 228 новорожденных, а в Одесском областном родильном доме у жительниц Одессы и области родилось ещё 102 ребенка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 228 новорожденных — 115 мальчиков и 113 девочек. В их числе — пять двоен. Новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали численное преимущество над девочками с незначительным перевесом — в городских роддомах на свет появилось 115 маленьких одесситов и 113 юных одесситок.

Кроме того, в Одесском областном родильном доме у жительниц Одессы и области родилось 102 ребенка, в числе которых две двойни и одна тройня.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят городские родильные дома №№1, 2, 4 и 7.

С 15 апреля временно приостановлена госпитализация пациенток в городской роддом №5, в котором в данный момент проводятся ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция.