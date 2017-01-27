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330 малышей родились на прошедшей неделе в Одессе
17:36 / 18.04.2017
ОДЕССА, 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 228 новорожденных, а в Одесском областном родильном доме у жительниц Одессы и области родилось ещё 102 ребенка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 228 новорожденных — 115 мальчиков и 113 девочек. В их числе — пять двоен. Новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали численное преимущество над девочками с незначительным перевесом — в городских роддомах на свет появилось 115 маленьких одесситов и 113 юных одесситок.
Кроме того, в Одесском областном родильном доме у жительниц Одессы и области родилось 102 ребенка, в числе которых две двойни и одна тройня.
В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят городские родильные дома №№1, 2, 4 и 7.
С 15 апреля временно приостановлена госпитализация пациенток в городской роддом №5, в котором в данный момент проводятся ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция.
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