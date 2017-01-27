«Повар 55 школы больна закрытой формой туберкулёза и не представляет опасности для окружающих», — Елена Буйневич

13:17 / 02.02.2017

ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич заявила, что у школьного повара 55-й школы выявили закрытую форму туберкулёза после перенесенной пневмонии, угрозы для школьников и коллектива это не несёт, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом директор департамента сообщила агентству сегодня, 2 февраля, комментируя ряд сообщений в СМИ о выявлении туберкулёза у сотрудника пищеблока в школе №55.

Е. Буйневич отметила, что все разъяснения для родителей учащихся и общественности по сложившейся ситуации она также дала на своей странице в «Фэйсбук».

«У сотрудника пищеблока выявлен туберкулез в закрытой форме, результаты исследований, подтверждающих закрытую форму, мы получили вчера вечером. При прохождении медицинского осмотра летом никаких признаков не обнаружено — здорова. Выявлено при подозрении на пневмонию, после перенесенного ОРВИ.

По словам наших медиков, опасности для детей и других сотрудников повар не представляла, поэтому в ограничении учебного процесса нет необходимости. Тем не менее, в школе проводятся профилактические мероприятия, нас консультируют специалисты противотуберкулезного диспансера. В течение двух дней педагогами и врачами будут проведены собрания во всех классах и общешкольное, родителям разъяснят порядок действия в школе и дадут квалифицированные ответы на волнующие вопросы», — сообщила директор Департамента образования.