Двое маленьких детей погибли на пожаре в Староказачьем

17:47 / 27.11.2017

ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате пожара в с. Староказачье Белгород-Днестровского района погибли двое детей — 2-х и 4-х лет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

По информации пресс-службы, 27 ноября в 13:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в с. Староказачье на ул. Пушкина произошло возгорание летней надворной постройки.

Расстояние от пожарно-спасательного подразделения до места вызова составляет 40 км. Прибывшие на место пожара спасатели установили, что пожар ликвидирован сотрудниками пожарно-сторожевой охраны с. Староказачье и местным населением.

Во время тушения пожара обнаружены двое детей без признаков жизни — четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Родители на момент возникновения пожара отсутствовали, дети были оставлены без присмотра.

Общая площадь возгорания составила около 30 кв. м. Огнем повреждены входные двери, мебель и личные вещи. Предполагаемая причина пожара — использование самодельного обогревателя.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия.