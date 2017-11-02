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Двое маленьких детей погибли на пожаре в Староказачьем
17:47 / 27.11.2017
ОДЕССА, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате пожара в с. Староказачье Белгород-Днестровского района погибли двое детей — 2-х и 4-х лет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 27 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
По информации пресс-службы, 27 ноября в 13:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в с. Староказачье на ул. Пушкина произошло возгорание летней надворной постройки.
Расстояние от пожарно-спасательного подразделения до места вызова составляет 40 км. Прибывшие на место пожара спасатели установили, что пожар ликвидирован сотрудниками пожарно-сторожевой охраны с. Староказачье и местным населением.
Во время тушения пожара обнаружены двое детей без признаков жизни — четырехлетняя девочка и двухлетний мальчик. Родители на момент возникновения пожара отсутствовали, дети были оставлены без присмотра.
Общая площадь возгорания составила около 30 кв. м. Огнем повреждены входные двери, мебель и личные вещи. Предполагаемая причина пожара — использование самодельного обогревателя.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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Сергей Гриневецкий
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