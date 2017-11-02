Более 300 голов свиней пришлось уничтожить в двух районах области из-за АЧС

15:43 / 22.11.2017

ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За период карантина, введённого из-за вспышки африканской чумы свиней в двух селах Беляевского и Болградского районов, было ликвидировано более 300 голов свиней, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 ноября, в пресс-службе Одесской ОГА.

По информации пресс-службы, карантин из-за вспышки АЧС в селе Васильевка Беляевского района был начат в октябре и близится к завершению. Также карантин из-за вспышки АЧС продолжается в селе Криничное Болградского района. Его срок истекает во второй половине декабря. В обоих населенных пунктах проводят комплекс оздоровительных мероприятий, утвержденный решениями чрезвычайных противоэпизоотических комиссий. Чтобы остановить распространение вируса, свиней в районах изъяли и утилизировали. Всего за период карантина в Беляевском районе было ликвидировано 254 головы свиней, в Болградском — 79.

«Жителям и предпринимателям, которые потеряли поголовье, возместят потери. В Болградском районе подготовлен пакет документов, предусматривающий возмещение в размере более 115 тысяч гривен. Их выплатят из резервного фонда районного бюджета. Причиной вспышки стало занесение вируса из других областей. Сейчас мы устанавливаем транспорт, который «прошел» через наши посты. С момента вспышки все дороги обследуются и мы делаем все, чтобы транспорт не «вышел» с территории этих районов», — подчеркнул вице-губернатор Александр Терещук.

В хозяйствах после изъятия животных проведена первичная дезинфекция, затем после очистки помещений сделана повторная дезинфекция. Также состоялись мероприятия по дератизации помещений и территорий хозяйств. Перед снятием карантина будет проведена третья заключительная дезинфекция. В настоящее время в указанных пунктах продолжается проведение работ в соответствии с утвержденными Планами мероприятий, на въездах и выездах функционируют карантинно-полицейские посты.