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Здание СТО горело вчера вечером возле новой мэрии
09:22 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одноэтажное здание СТО горело вчера, 16 ноября, вечером, на ул. Косовская, 2; во время тушения пожара спасатели выявили тело погибшего мужчины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 ноября, в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации пресс-службы, 16 ноября в 18:50 в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на СТО на ул. Косовская, 2.

В 19:03 на место вызова прибыли спасатели и установили, что горит перекрытие и два автомобиля в одноэтажном здании СТО по покраске автомобилей.

К тушению пожара привлекалось 4 единицы пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава. В 19:23 пожар на общей площади 100 кв. м был локализован и в 19:46 ликвидирован.

Во время ликвидации огня был обнаружен погибший 39-летний мужчина.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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