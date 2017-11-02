Два человека погибли от отравления угарным газом в частном доме

11:36 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В частном доме в Киевском районе Одессы вчера вечером были обнаружены тела двух человек, погибших, по предварительной версии, от отравления угарным газом, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, 14 ноября в 19:50 в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме в пер. Трудовом скончались мужчина и женщина.

Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции выехала на место происшествия. При осмотре домовладения были обнаружены тела 54-летней местной жительницы и 34-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Предварительная причина смерти — удушение угарным газом. Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Устанавливается причина смерти погибших, полиция проводит досудебное расследование.