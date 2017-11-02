Ночной пожар на складах не затронул территорию промрынка «7 километр»

16:26 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Произошедший сегодня ночью на складах в районе Овидиопольской дороги пожар территорию промрынка «7 километр» не затронул, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 10 ноября, в пресс-службе рынка.

В пресс-службе, в частности, отметили: «Сегодня утром в украинских и городских СМИ появилась публикация о масштабном ночном пожаре на промрынке «7 километр». Спешим успокоить наших предпринимателей и посетителей — возгорание произошло не на территории рынка, а на частных складах на улице Базовая, 12».

В пресс-службе добавили, что для ликвидации возгорания в двухэтажном здании склада пожарным потребовалось 3 часа. В тушении пожара принимало участие 70 спасателей ГСЧС и 15 единиц техники, в том числе и пожарная бригада «7 километра». А для тушения пожара использовался пожарный водоем рынка, благодаря чему удалось вовремя вопрепятствовать распространению огня.

В результате пожара была уничтожена крыша, а также часть первого и второго яруса склада с имуществом. К счастью, никто не пострадал. В данный момент специалисты устанавливаются причины возгорания.

В администрации рынка отмечают, что «7 километр» уделяет самое пристальное внимание противопожарной безопасности и предпринимает все меры для профилактики возгораний и обеспечения противопожарной безопасности на своей территории. На рынке работает собственная команда спасателей и пожарный автомобиль, проводятся систематические тренинги с сотрудниками всех подразделений рынка и профилактическая работа с предпринимателями.

«СМИ и пресс-службы различных структур и ведомств зачастую привязывают все происшествия, которые проходят в радиусе 10-ти километров от рынка, к его территории, что, безусловно, отражается на репутации нашего предприятия. Просим СМИ и ведомства обращать более пристальное внимание на детали, дабы не тиражировать недостоверную информацию, которая беспокоит предпринимателей и посетителей «7 километра». Благодарим за понимание.

В то же время призываем соблюдать правила противопожарной безопасности всегда и везде, особенно в осенне-зимний период. Будьте внимательны и здоровы!», — добавили в пресс-службе.